Британские истребители перехватили возле Эстонии два самолета РФ

Истребители Королевских воздушных сил Великобритании перехватили два российских военно-транспортных самолета, которые пролетали в непосредственной близости от воздушного пространства Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии.

Перехват произошел 10 июня, с эстонской авиабазы ​​Эмари были подняты два британских истребителя Typhoon.

"Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, летевшего в международном авиапространстве близко к Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас снова подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, летевшего по маршруту первого самолета" , - рассказал один из пилотов.

В министерстве подчеркнули, что оба перехвата были обычными и осуществлялись безопасно и профессионально.

Как известно, британские истребители находятся в Эстонии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, не имеющих собственных воздушных сил.