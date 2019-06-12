Британские депутаты отвергли план оппозиции по блокированию Brexit без соглашения

Нижняя палата парламента Великобритании отвергла инициативу Лейбористской партии, которая предлагала депутатам перебрать на себя от правительства контроль над повесткой дня законодательного органа, чтобы заблокировать Brexit без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инициативу лейбористов поддержали 298 депутатов, против выступили 309.

Если бы депутаты согласились на предложение лейбористов, это дало бы оппонентам жесткого Brexit внести законопроект для предотвращения выхода Британии из ЕС 31 октября без соглашения.

Поражение лейбористов их оппоненты из Консервативной партии встретили аплодисментами. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в свою очередь заявил им, что они не будут "такими счастливыми в сентябре".

Оппоненты Brexit без соглашения всерьез обеспокоены тем, что следующий лидер Консервативной партии и будущий премьер может планировать вывести Британию из ЕС без одобрения парламента.

Главный претендент на лидерство в консерваторов Борис Джонсон и несколько его соперников заявляли, что Британия должна выйти из ЕС к установленной дате, несмотря на то, будет утверждено соглашение с Брюсселем или нет.