Земан назвал наглой провокацией скандальный законопроект РФ о 1968 годе

13 июня состоялась вторая встреча президента Чехии Милоша Земана и посла РФ в Чехии Александра Змеевского по поводу зарегистрированного в России законопроекта, который в случае принятия предоставит статус ветерана боевых действий военнослужащим СССР, участвовавшим во вторжении в Чехословакию в 1968 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Земан назвал законопроект, который подготовили коммунисты, "дерзкой провокацией Чешской Республики и его лично". В беседе с послом Российской Федерации он также "решительно подчеркнул, что в случае принятия закона, можно ожидать существенного и долгосрочного негативного влияния на двусторонние отношения РФ и ЧР", написал пресс-секретарь главы Чехии Иржи Овчачек в своем Twitter.

Змеевський, в свою очередь, сообщил президенту Земану, что Россия продолжает занимать позицию, изложенную в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанном президентами двух стран в августе 1993 года, в котором осуждается оккупация Чехословакии войсками Варшавского договора и дальнейшее пребывание советских войск на территории ЧССР.

О первой встрече Земана и Змеевского по этому поводу сообщалось 5 июня, а в России тогда ответили, что упомянутый документ - якобы только единоличная инициатива.

Ранее возмущение в связи с инициативой КПРФ в Госдуме выразил МИД Чехии.