Ключевой претендент на кресло премьера Британии обещает реализовать Brexit 31 октября

Победитель первого раунда голосования за следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии Борис Джонсон пообещал, что выведет страну из ЕС к 31 октября, заявив, что от очередной отсрочки Brexit будет только вред.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В первом интервью после начала кампании выборов нового лидера консерваторов Джонсон заявил, что Brexit однозначно произойдет к дедлайну 31 октября, и что Британия должна готовиться к выходу без соглашения с ЕС, что не будет для нее катастрофой.

По его словам, лишь подготовка к выходу без соглашения позволит избежать такого варианта.

"Все те, кто говорит, что мы должны отложить выход... Я думаю, они рискуют нанести смертельный ущерб доверию к политике. Мы должны сделать это. Мы должны выйти к 31 октября ", - сказал Джонсон.

Напомним, бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон со значительным отрывом победил во время первого раунда голосования за следующего главу Консервативной партии. Его поддержали 114 депутатов.

На следующей неделе должен состояться второй этап голосования, в результате которого должно остаться двое кандидатов.

Подробнее читайте в статье: "С Британией на выход: кто возглавит правительство Ее Величества в финале пути к Brexit".