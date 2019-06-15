Конституционный суд Молдовы отменил свои решения, вызвавшие политический кризис

Конституционный суд Молдовы отменил свои решения о нелегитимности действий парламента, которые привели к острому политическому кризису в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ziarul de Gardă.

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Суд решил аннулировать свои решения в субботу после того, как Демократическая партия Молдовы объявила об уходе в оппозицию, а президент Игорь Додон обратился к судьям с просьбой пересмотреть принятые ими решения. В противном случае он обещал попросить парламент и правительство назначить некоторых новых судей в суд.

На прошлой неделе Конституционный суд Молдовы признал неконституционным избрание руководства молдавского парламента и голосование за новое правительство.

Также он временно отстранил президента Додона, чтобы и.о. премьера по версии Демпартии Павел Филип мог назначить досрочные выборы.

Решение Конституционного суда привели к тому, что в стране фактически образовалось двоевластие.

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Эти решения вызвали критику в международных партнеров Молдовы. В частности, генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд попросил Венецианскую комиссию оценить принятые Конституционным судом решения.