Дело MH17: следствие назовет имена 4 подозреваемых из руководства армии РФ – МИД
Совместная следственная группа (JIT) обнародует имена четырех представителей руководства российской армии, которых подозревают в сбивании малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству "Інтерфакс-Україна" рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
По ее словам, подозрения первым четырем подозреваемым в катастрофе будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой.
"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они виновны... Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет намного больше, чем эти четыре человека, о которых будет объявлено", - рассказала Зеркаль.
На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".
Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".
После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы расследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников.
Как сообщалось, JIT намерена 19 июня обнародовать новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Донбассом в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.