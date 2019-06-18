Дело MH17: следствие назовет имена 4 подозреваемых из руководства армии РФ – МИД

Совместная следственная группа (JIT) обнародует имена четырех представителей руководства российской армии, которых подозревают в сбивании малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству "Інтерфакс-Україна" рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, подозрения первым четырем подозреваемым в катастрофе будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой.

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"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они виновны... Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет намного больше, чем эти четыре человека, о которых будет объявлено", - рассказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".

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Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы расследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников.

Как сообщалось, JIT намерена 19 июня обнародовать новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Донбассом в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.