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Следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых в сбивании MH17

Среда, 19 июня 2019, 14:32

Международная следственная группа (JIT) по расследованию причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 не будет просить Россию и Украину об экстрадиции четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил начальник полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на пресс-конференции в Гааге.

Он пояснил, что задача следователей – только представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу, основываясь на информации по делу.

"Подозреваемые смогут рассказать свою версию событий в суде", - сказал он.

Паулиссен заявил, что вскоре в Россию будет направлен запрос о предоставлении информации о местонахождении трех подозреваемых, а также запрос провести их допрос. Подобный запрос будет отправлен Украине по четвертому подозреваемому.

"Мы не будем просить о экстрадиции четырех подозреваемых, потому что российская и украинская конституции запрещают экстрадицию граждан", - сказал он.

Напомним, Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

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