Британия призвала РФ сотрудничать с прокуратурой Нидерландов по делу MH17

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию в полной мере сотрудничать со следователями после объявления имен четырех подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте британского МИДа.

"Российская Федерация должна теперь в полной мере сотрудничать с обвинением и предоставлять любую запрашиваемую помощь в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество вместе противостоит безнаказанности тех, кто несет ответственность за подлое убийство 298 невинных людей, - сказал Хант.

Он также заявил, что в дополнение к объявленным сегодня обвинениям, Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации принять государственную ответственность за уничтожение MH17.

"Сбитие MH17 почти 5 лет назад и трагическая гибель 298 человек на борту, включая 10 британцев, было ужасным преступлением. Семья и друзья погибших заслуживают справедливости. Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути к тому, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказала министр.

Хант подчеркнул, что Британия полностью доверяет как Объединенной следственной группе, так и системе уголовного правосудия Нидерландов.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.