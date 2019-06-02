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Лидер СДПГ ушла в отставку, коалиция с Меркель на грани распада

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Лидер СДПГ ушла в отставку, коалиция с Меркель на грани распада

Воскресенье, 2 июня 2019, 12:07

Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с должности лидера партии и фракции в Бундестаге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Дискуссия во фракции и многочисленные отзывы от партии показали мне, что необходимой поддержки для работы моего офиса больше нет", - написала Налес всем членам СДПГ.

В понедельник она официально объяснит свою отставку руководителям партии, а во вторник - парламентской группе СДПГ.

"Я искренне надеюсь, что вы сможете восстановить доверие и взаимное уважение и таким образом найти людей, которые могут поддержать вас изо всех сил", - пишет она.

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Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года, фракцию в Бундестаге она возглавляла с сентября 2017 года.

Давление на нее усилилось после провала на местных выборах в Бремене. Члены партии требуют выйти из так называемой "большой коалиции" с партией Ангелы Меркель. Многим рядовым партийцам СДПГ надоело выступать союзниками канцлера.

Выборы в Европарламент в Германии также завершились для СДПГ поражением. Впервые после окончания Второй мировой войны социал-демократы оказались на третьем месте, набрав чуть более 15% голосов.

В прошлом году СДПГ неохотно повторно вошла в коалицию, возглавляемую Меркель, после грандиозного провала на федеральных выборах 2017 года. С тех пор поддержка партии упала до рекордно низких 17%.

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