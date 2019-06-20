Премьер Малайзии говорит, что Россия стала козлом отпущения за сбитие MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад заявил в четверг, что Россия стала козлом отпущения за сбитие самолета рейса Malaysia Airlines MH17, и поставил под сомнение объективность расследования катастрофы 2014 года международной следственной комиссией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Возглавляемая Нидерландами Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

"Мы очень недовольны, потому что с самого начала это было вопросом - то, как обвинить Россию в преступлении", - сказал Махатхир.

"Еще до того, как они обнаружили, они уже говорили о России. А теперь они сказали, что у них есть доказательства. Нам очень трудно это принять", - отметил он.

17 июля 2014 года MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над территорией, которую контролировали пророссийские сепаратисты на востоке Украины. 298 человек погибли.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке сообщил, что подозреваемые, вероятно, несут ответственность за привоз российской ракеты на восток Украины "с целью сбить самолет".

Россия назвала обвинения в убийстве против российских подозреваемых безосновательными.

Махатхир сказал, что он не думает, что россияне были привлечены, и выводы следственной группы базируются на "слухах".

Ранее Нидерланды требовали объяснений от Малайзии из-за подобного заявления о роли РФ.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.