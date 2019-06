Посольство США призвало тщательно расследовать убийство черкасского журналиста

Посольство США в Украине призвалj к тщательному расследованию убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова, и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него", - говорится в сообщении посольства США в Twitter.

We are deeply saddened to hear about the death of Cherkasy journalist Vadym Komarov and stand with the Ukrainian people in expecting a thorough, transparent investigation into the attack on him.