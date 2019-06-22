В клиниках остаются 52 пострадавших в ходе акции в центре Тбилиси

В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавшие в ходе акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1tv.ge.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья подавляющего большинства пациентов стабильное, и их часть сегодня покинут медицинские учреждения.

В хирургическом отделении клиники Ингороква остаются девять пациентов, которые были прооперированы. По словам врачей, скорее всего уже в понедельник все они покинут медучреждение, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Что касается других пострадавших, 11 пациентов остаются в "Нью-госпитале". По информации клиники, ни у одного из пациентов нет травм, создающих угрозу жизни. Еще четыре пациента остаются в больнице Гудушаури. Как говорят в клинике, они, вероятно, будут выписаны до конца дня.

Напомним, зи-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.