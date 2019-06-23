Тест для Эрдогана: в Стамбуле проходят перевыборы мэра

В Стамбуле сегодня проходят повторные выборы мэра, результаты которых были аннулированы в марте после победы оппозиционного кандидата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Избирательные органы отменили результаты первого голосования после того, как партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эрдогана заявила о коррупции при подсчете голосов. Кандидат от правящей партии проиграл.

В марте победил малоизвестный бывший мэр округа, 49-летний Экрем Имамоглу, он выиграл выборы с разницей в 13 тысяч голосов. Кандидатом от власти был бывший премьер Бинали Йылдырым.

Город с 15-миллионным населением является экономическим центром Турции и является важным источником патронажа для исламских консерваторов, и сам Эрдоган был его мэром четверть века назад.

Последний опросы показывали небольшое преимущество Имамоглу, которому прогнозируют победу с результатом 48,3% голосов, тогда как Йылдырыму прогнозируют 47,7%.

Противоречивое решение об отмене выборов усилило беспокойство Запада по поводу состояния демократии и верховенства права в Турции.

Битва за Стамбул рассматривается как проверка популярности Эрдогана в условиях резкого экономического спада, роста безработицы и роста цен на продовольствие.