У РФ хорошие шансы вернуться в ПАСЕ без выполнения условий – Климкин

У делегации Российской Федерации есть значительные шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы после принятия соответствующей резолюции на летней сессии, которая начинается сегодня в Страсбурге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу".

"Шансы велики, поскольку многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия – такая, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и удержать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия", - заявил Климкин.

Он отметил, что есть проблемы вокруг возвращения РФ в состав Совета Европы.

"Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом - от того, что там будет несколько российских депутатов, нам ни холодно, ни жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности (в отношениях) с Россией", - сказал Климкин.

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Как известно, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции.

Подробнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье: "Разрушители Совета Европы: как остановить западные столицы от рокового подарка Кремлю".