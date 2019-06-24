Мы готовы к бою в ПАСЕ, но результат непредсказуем – Арьев
Украинские делегации в ПАСЕ прилагает все усилия, чтобы не допустить возвращения РФ, но результат сегодняшнего голосования сложно предсказать.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличенная за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта-2019", - написал Арьев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что события в ПАСЕ происходят в непростое для Украины время, когда парламент уже распущен, а новые выборы еще не состоялись.
По его словам, в такое время ко всем переходным депутатам традиционно меньше прислушиваются, ожидая нового состава.
"Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", - добавил Арьев.
Напомним, в Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации в ассамблею без выполнения каких-либо условий.
Как известно, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.
В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции.
Подробнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье: "Разрушители Совета Европы: как остановить западные столицы от рокового подарка Кремлю".