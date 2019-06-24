В России запустили фейк об открытии автобусного сообщения Баку-Крым

Министерство иностранных дел Украины назвало фейком сообщение о якобы открытиb автобусного сообщения между Азербайджаном и аннексированым Россией Крымом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Распространяемые СМИ России новости о якобы открытии автобусного сообщения с временно оккупированной территории АРК в Баку не соответствуют действительности и является очередной дезинформацией, запущенной в пропагандистских целях", - говорится в заявлении.

Ранее в Эстонии выдвинули подозрения пяти турфирмам за продажу путевок в Крым.