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В России запустили фейк об открытии автобусного сообщения Баку-Крым

Понедельник, 24 июня 2019, 10:42

Министерство иностранных дел Украины назвало фейком сообщение о якобы открытиb автобусного сообщения между Азербайджаном и аннексированым Россией Крымом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Распространяемые СМИ России новости о якобы открытии автобусного сообщения с временно оккупированной территории АРК в Баку не соответствуют действительности и является очередной дезинформацией, запущенной в пропагандистских целях", - говорится в заявлении.

Ранее в Эстонии выдвинули подозрения пяти турфирмам за продажу путевок в Крым.

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