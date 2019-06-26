В Польше решили не наказывать активиста за выкрики на польско-украинском мероприятии
Районная прокуратура в Перемышле решила не открывать дело против польского гражданина Томаша Грабовского, который пытался предотвратить срыв события, посвященного польско-украинскому диалогу, выкрикивая "Долой польский фашизм".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.
По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Перемышле, прокурор решил прекратить еще до открытия расследование по статье об "оскорблении польского народа", поскольку не увидел признаков преступления.
По мнению прокурора, полиция поспешила с обвинением, а слова Грабовского выражали неодобрение тоталитарного режима.
#Przemyśl— Obywatele RP (@ObywateleRP) 22 червня 2019 р.
Pokojowy happening, zakłócany bez przerwy przez "prawdziwych patriotów"przy biernej postawie @PolskaPolicja. Wyniesiony i zatrzymany Tomasz Grabowski.
Materiał video - @Rebelianty_PKRhttps://t.co/LILayBnxDi pic.twitter.com/3T8vu8Hrvg
"С другой стороны, нельзя сказать, что высказанное им мнение характеризовалась желанием оскорбить или выразить пренебрежение народу или Республике Польша. Прокурор предположил, что оно вписывается в разрешенные для публичного выражения критические взгляды в рамках принципа свободы общественной реакции на текущие события", - сказала пресс-секретарь.