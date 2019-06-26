В Польше решили не наказывать активиста за выкрики на польско-украинском мероприятии

Районная прокуратура в Перемышле решила не открывать дело против польского гражданина Томаша Грабовского, который пытался предотвратить срыв события, посвященного польско-украинскому диалогу, выкрикивая "Долой польский фашизм".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Перемышле, прокурор решил прекратить еще до открытия расследование по статье об "оскорблении польского народа", поскольку не увидел признаков преступления.

По мнению прокурора, полиция поспешила с обвинением, а слова Грабовского выражали неодобрение тоталитарного режима.

"С другой стороны, нельзя сказать, что высказанное им мнение характеризовалась желанием оскорбить или выразить пренебрежение народу или Республике Польша. Прокурор предположил, что оно вписывается в разрешенные для публичного выражения критические взгляды в рамках принципа свободы общественной реакции на текущие события", - сказала пресс-секретарь.