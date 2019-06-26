Новый режим санкций ЕС сможет изменить поведение РФ, "Минск" не работает – советник Могерини

Импульс урегулированию российско-украинского конфликта может дать пересмотр модели антироссийских санкций ЕС, заявила Натали Точчи - специальный советник высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По мнению Точчи, санкции против России нужно привязать не к прогрессу в реализации Минских соглашений, как сейчас, а к соблюдению международного права и прав человека. В таком случае решение о продлении старых санкций и принятии новых будут более гибкими (не потребуют консенсуса), а у Москвы прибавится стимулов найти компромисс за рамками Минских соглашений.

По ее словам, формат переговоров по конфликту в Донбассе следует пересмотреть, а Минским соглашениям - найти замену. "Минские договоренности создают замкнутый круг: Евросоюз заявил, что Россия не выполняет свою часть сделки, а Москва жалуется на невыполнение этих условий Украиной, что в результате ведет к бездействию", - говорит Точчи.

Точчи провела параллель между Минскими договоренностями и соглашениями, заключенными в Осло в 1993 году Израилем и Организацией освобождения Палестины по урегулированию конфликта между ними. "Эти протоколы сохраняют силу несколько десятков лет, но существенного прогресса так и не достигнуто. Это вызывает вопрос: действительно ли такое соглашение - лучший способ решить конфликт, или это просто часть дипломатических ритуалов", - отметила она.

Напомним, в марте члены Европарламента поддержали резолюцию, призывающую к новым санкциям для наказания государственных и негосударственных субъектов, ответственных за грубые нарушения прав человека.