Украина не будет голосовать на выборах нового генсека Совета Европы

Голосование за генерального секретаря Совета Европы пройдет без участия украинской делегации.

Об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

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"Украинские депутаты, украинская делегация воздержалась от голосования за генерального секретаря", - сообщил он.

Отвечая на вопрос "Европейской правды", Арьев заявил, что пока не планирует официально определяться, будет ли новый генсек, избранный без участия Украины, иметь легитимность для украинской стороны.

С объяснения Арьева значит, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от новоизбранного генерального секретаря. "Следующий генеральный секретарь должен сам беспокоиться о своей легитимности, а не мы", - добавил депутат. "Он или она будет иметь очень сложную задачу на ближайшее время с тем, чтобы справиться с новым кризисом, с которым столкнулась организация", - заметил он.

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В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.