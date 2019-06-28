У Меркель рассказали, как она себя чувствует, после второго неконтролируемого дрожания

После второго инцидента с внезапной неконтролируемой дрожью официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц утверждает, что в канцлера Ангелы Меркель нет проблем со здоровьем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В ответ на вопрос о том, как чувствует себя Меркель, которая находится в Японии на саммите G20, после второго тремора за несколько недель, прес-секретарь правительства Мартина Фиц сказала, что хорошо.

"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активная и здоровая, - выполняет свою работу и придерживается запланированных встреч", - сказала Фиц журналистам в пятницу.

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Долговременная глава правительства Германии, которой в следующем месяце исполняется 65 лет, вызвала новое беспокойство по поводу ее здоровья в четверг, когда начала дрожать на церемонии с немецким президентом в Берлине.

Сильной дрожью Меркель запомнилась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.