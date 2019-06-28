Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кремль готовит приглашение Трампу на День победы

Мэй требует от Путина освобождения пленных моряков и деэскалации на Донбассе

Возвращение России в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением моряков - источники

Путин назвал либерализм "устаревшим", Туск жестко ответил






У Меркель рассказали, как она себя чувствует, после второго неконтролируемого дрожания

Пятница, 28 июня 2019, 14:59

После второго инцидента с внезапной неконтролируемой дрожью официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц утверждает, что в канцлера Ангелы Меркель нет проблем со здоровьем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Читайте также
Сильная дрожь, как на встрече с Зеленским, у Меркель бывала и раньше

В ответ на вопрос о том, как чувствует себя Меркель, которая находится в Японии на саммите G20, после второго тремора за несколько недель, прес-секретарь правительства Мартина Фиц сказала, что хорошо.

"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активная и здоровая, - выполняет свою работу и придерживается запланированных встреч", - сказала Фиц журналистам в пятницу.

Читайте также
Меркель прокомментировала свою дрожь во время встречи с Зеленским

Долговременная глава правительства Германии, которой в следующем месяце исполняется 65 лет, вызвала новое беспокойство по поводу ее здоровья в четверг, когда начала дрожать на церемонии с немецким президентом в Берлине.

Сильной дрожью Меркель запомнилась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Меркель
powered by lun.ua