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Немецкие ультраправые не могут провести конференцию - все отели отказали

Суббота, 29 июня 2019, 11:20

Конференция ультраправой немецкой партии AfD оказалась под угрозой срыва из-за массовых отказов отелей сдать в аренду свои помещения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl, немецким ультраправым отказали отели как в Германии, так и в Польше.

В частности, едва ли не последней попыткой провести конференцию стала попытка перенести его в Щецин - город в Польше у самой границы с Германией.

Впрочем, как стало известно польским СМИ, отель, где планировалось заседание AFD, также отменил бронирование конференц-залов. Этому предшествовала информационная кампания в городе "Остановим фашизм. Нет для AfD в Щецине!".

Как сообщается, ранее партия столкнулась с аналогичными проблемами в немецких городах - гостиницы массово отказывались от заказов, опасаясь негативного резонанса в СМИ.

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Германия Польша ультраправые
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