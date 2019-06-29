США не давали гарантий безопасности экс-лидеру Молдовы

Посол США в Молдове Дерек Хоган утверждает, что не обещал и не давал никаких гарантий безопасности экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку взамен на мирную передачу власти новому руководству страны.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на NewsMaker.

Напомним, мирная передача власти в Молдове началась после разговора лидера партим власти Влада Плахотнюком с послом Дереком Хоганом. После этого Плахотнюк покинул страну, предположительно - - через Приднестровье он добрался в Одессу, а потом – в Киев.

Сейчас, по данным молдавских СМИ он находится в США.

Дерек Хоган рассказал о встрече, которую он провел с Владимиром Плахотнюком в офисе Демпартии 14 июня — незадолго до того, как Плахотнюк покинул Молдову. По словам дипломата, встреча длилась около получаса. "Не было никаких договоренностей между США и Плахотнюком касаемо демократической передачи власти в Молдове, например о том, что если он уходит, то получает какую-то защиту — такого не было", — сказал Хоган.

Более того, дипломат отметил, что, если в США получат запрос на экстрадицию политика, и собранные там данные будут убедительными, то "абсолютно возможно", что его выдадут Молдове.

"Это абсолютно возможно, разумеется в рамках нашей системы юстиции. Если правительство США получит такой запрос, оно его проанализирует. И если на основании дела будет сделан вывод, что он должен быть выдан, то это будет сделано", — добавил Дерек Хоган.

О событиях в Молдове можна почитать в статье "Конец двоевластия в Молдове: кто заставил уйти в отставку правительство всесильного олигарха"