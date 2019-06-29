Бывшая партия власти Молдовы полностью поменяла руководство

Демократическая партия Молдовы на заседании своего совета отправило в отставку все партийное руководство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В частности, отставку ушли все вице-председатели партии. Глава партии Влад Плахотнюк сложил с себя полномочия ранее и сейчас находится вне страны, предположительно – в США.

Новое руководство и новую программу партии планируется утвердить на внеочередном конгрессе партии, который назначен на 27 июля. До тех пор партией будет руководить экс-премьер Павел Филип.

О решениях республиканского совета партии журналистам сообщил Павел Филип. По его словам, пока рано говорить о возможных кандидатов на должность председателя партии - эти вопросы до конгресса будут обсуждаться на региональных конференциях демократов.

Цель реформы партии, по словам Филипа, состоит в том, чтобы партия осталась "сильным политформированием, которое будет уравновешивать политические крайности в молдавской политике".

О смене власти в Молдове можна почитать в статье "Конец двоевластия в Молдове: кто заставил уйти в отставку правительство всесильного олигарха"