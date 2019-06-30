Меркель о состоянии своего здоровья: Я в порядке

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, что ей нечего сказать о состоянии ее здоровья кроме того, что она в порядке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Неконтролируемую дрожь Меркель замечали уже на двух отдельных публичных мероприятиях — во время государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 18 июня и во время присяги нового министра юстиции Германии в четверг.

Дрожь прекратилась в обоих случаях, когда Меркель начинала идти.

На пресс-конференции в кулуарах саммита G20 в Японии у Меркель спросили, осмотрел ли ее врач, и может ли она объяснить, что происходит.

"Я понимаю ваш вопрос, но мне ничего сообщить. Я в порядке", - сказала глава немецкого правительства.

"Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", - добавила Меркель.