Зеленский принял приглашение президента Польши посетить Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение польского президента Анджея Дуды приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

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Дуда и Зеленский встретились во вторник вечером в Брюсселе, куда президент Украины отправился с двухдневным визитом.

Дуда пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны.

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В пресс-службе главы государства сообщили, что президент с благодарностью принял приглашение.

"Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, по итогам встречи оба президентов заявили, что настроены на примирение в украинско-польских отношениях.