Зеленский принял приглашение президента Польши посетить Варшаву
Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение польского президента Анджея Дуды приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
Дуда и Зеленский встретились во вторник вечером в Брюсселе, куда президент Украины отправился с двухдневным визитом.
Дуда пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны.
В пресс-службе главы государства сообщили, что президент с благодарностью принял приглашение.
"Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей", - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, по итогам встречи оба президентов заявили, что настроены на примирение в украинско-польских отношениях.