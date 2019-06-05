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РФ обвиняет Анкару в "русофобии" из-за акций к годовщине депортации крымских татар

Среда, 5 июня 2019, 19:24

МИД РФ заявляет, что Турция прибегла к "антироссийской кампании" в рамках мероприятий, посвященных 75-летию депортации крымских татар и 150-й годовщине окончания Кавказской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С сожалением отмечаем, что большинство этих мероприятий, в частности тех, которые проводились при непосредственной поддержке турецких центральных и муниципальных властей, носили политизированный и откровенно антироссийский характер", - заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

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"Очевидно, что это не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной главами государств России и Турции и зафиксированной в соответствующих двусторонних документах. Абсолютно не соотносятся попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары с ее собственным подходом к другим историческим событиям", - отметила она.

"Коллегам из дипломатических миссий США и Украины в Турции, "отметившимся" в социальных сетях соответствующими заявлениями, рекомендуем сосредоточиться на изучении истории их собственных государств, в которой можно найти немало интересных и поучительных эпизодов", - добавила Захарова.

Напомним, Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом.

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