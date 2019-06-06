Миссию ЕС в Москве атаковали хакеры и, возможно, украли информацию

Миссия ЕС в Москве в 2017 году пережила кибератаку, за которой, вероятно, стоят россияне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

Информацию о нарушениях кибербезопасности миссии изданию подтвердили в Еврокомиссии после того, как об этом в среду сообщило издание BuzzFeed. Атака произошла еще в 2017 году, но известно об этом стало только в апреле этого года.

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"Мы наблюдали потенциальные признаки взлома систем, связанных с нашей несекретной сетью, в нашей московской делегации. Были приняты меры, расследование продолжается - на этом этапе мы больше не можем предоставить больше комментариев", - отметили в Еврокомиссии.

Издание BuzzFeed сообщило, что получило в распоряжение документ, в котором сказано, что два года назад сотрудники отдела кибербезопасности выявили деятельность, которая затронула не менее двух компьютеров в московской миссии.

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Сотрудники пришли к выводу, что из этих компьютеров была украдена информация. Они считают, что атаку совершили сложные хакерские группы, традиционно связанные с государственными разведывательными службами.

BuzzFeed также процитировал неназванный источник, который сообщил, что за взломом, скорее всего, стоят российские группировки.