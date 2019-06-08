Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посол Италии: Украина - это следующее экономическое чудо, маленький Китай

Молдова идет на досрочные выборы: социалисты отказались вступать в коалицию

ВМФ США показал видео инцидента с эсминцем РФ в Филиппинском море

Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии Британии






Посол Италии: Украина - это следующее экономическое чудо, маленький Китай

Суббота, 8 июня 2019, 10:16

Посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия заявил, что Украина может стать очередным "экономическим чудом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на KyivPost.

13 июня в Риме состоится итальянско-украинский бизнес-форум, посвященный трем секторам: энергетике, инфраструктуре и сельскому хозяйству.

"Какой бы фантастической страной для визита она была, если бы были лучшие дороги", - сказал посол. "Это большая, большая страна; вдвое больше, чем Италия, а сообщение - это все. Есть компании в Италии, которые имеют высокие позиции в строительстве инфраструктуры и электронной инфраструктуры также", - сказал он.

"Мы очень специализируемся на сельскохозяйственной технике, поэтому мы можем обеспечить ключевое оборудования для украинского сельского хозяйства", - отметил дипломат.

Читайте также
В Италии заявили о желании участвовать в работе нормандского формата

"Я считаю, что Украина - это очередное экономическое чудо. Это действительно маленький Китай с точки зрения ресурсов, талантов и пространства", - сказал Ла Сесилия.

"Наши компании должны иметь все возможности, чтобы максимально использовать тот момент, когда законодательство и его внедрение начнут этот экономический бум", - добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua