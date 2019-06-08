Кандидат в премьеры Великобритании признался, что употреблял кокаин

Министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув выразил "глубокое сожаление", что употреблял кокаин "несколько раз более 20 лет назад", но говорит, что это не должно "дисквалифицировать" его от должности следующего премьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Mail.

"Я употреблял наркотики несколько раз на общественных мероприятиях более 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. Это была ошибка. Я оглядываюсь назад, и я думаю, что мне бы не хотелось этого снова", - сказал он.

Гоув выразил надежду, что ошибки прошлого не сыграют против него в нынешней политической ситуации. По его словам, в молодости он не думал, что пойдет в политику.

Еще один кандидат в премьеры Борис Джонсон еще раньше раскрыл, что употреблял кокаин. Он признал это накануне выборов мэра Лондона в 2008 году.

Экс-премьер Дэвид Кэмерон получил наказание во время учебы в Итонском университете за употребление каннабиса.

Еще один кандидат в премьеры, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, признался в курении опиума в Иране.

Накануне премьер Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии Великобритании, открыв путь для формального старта отбора того, кто заменит ее. На должность премьера Британии претендуют 10 кандидатов.