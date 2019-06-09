Молдова: Додона отстранили от власти на день, назначили новые выборы

Конституционный суд Молдовы, подконтрольный предыдущему правительству Молдовы, принял решение о роспуске парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В КС сообщили, что решение принято по представлению Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (не признает смену власти в Молдове).

Конституционный суд поддержал это представление и дал согласие на временное отстранение Игоря Додона от исполнения обязанностей президента, и передал его полномочия Филиппу, считая его руководителем правительства. КС не первые отстраняет Додона от должности, но как правило и.о. президента поручали быть спикеру; эту должность ранее занимал представитель Демпартии.

Филипп в свою очередь назначил парламентские выборы на 6 сентября. "Это разумный срок, чтобы все участники выборов могли подготовиться, а государственные органы - организовать досрочные выборы", - цитирует его Newsmaker. Он также призвал Додона самому подать в отставку и провести также досрочные президентские выборы.

Необходимо заметить, что другие ключевые участники процесса не сочли это решение, пока нет уверенности, что выборы состоятся.

Как известно, в субботу пророссийская Соцпартия и проевропейский блок ACUM создали коалицию и избрали нового премьер-министра. Отказ правительства Филиппа и Демпартии признавать смену власти они считают узурпацией власти.

Подробно об этих событиях читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины"