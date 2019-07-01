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Грузия решила поменять посла в Украине

Понедельник, 1 июля 2019, 18:38

Министерство иностранных дел Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Грузия Online".

Отмечается, что сообщение об этом, по распоряжению президента, посол получил сегодня утром.

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Причина отзыва посла неизвестна. Кроме того, известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры — бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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