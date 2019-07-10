В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Антикорсуде

В представительстве ЕС в Украине призвали депутатов принять проект закона №10426 о полномочиях Высшего антикоррупционного суда, чтобы устранить проблему перезагрузки судей и позволить суду сосредоточиться на делах о топ-коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы призываем депутатов лучше использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426, который уточняет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении представительства ЕС в его официальном Twitter-канале.

"Ключевым для антикоррупционных усилий является то, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на тех случаях, которые расследует НАБУ, и не был перезагружен тысячами других дел", - обосновали в представительстве необходимость принятия закона.

Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда) инициированный президентом Зеленским и подан в парламент 8 июля.

В пояснительной записке к проекту говорится, что предусмотренный действующим законодательством порядок передачи в суд подсудимых ему производств, которые сейчас рассматриваются другими судами, приведет к поступлению в суд тысяч уголовных производств, не относящихся к топ-коррупции, а также производств, в которых истекли сроки давности и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности.

"Предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки", - говорится в пояснительной записке.