Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

"Ни одного рубля или литра водки": Сальвини отверг обвинения насчет финансирования из РФ

В Италии выпал град размером с апельсин, пострадали 18 человек

Ураган на севере Италии: вырванные деревья и разбитые авто

Buzzfeed: партия Сальвини просила Россию о финансировании на тайной встрече в Москве






Британия отказала в визе сотруднику МИД РФ

Среда, 10 июля 2019, 18:57

Британия не выдала визу сотруднику российского МИД, который был аккредитован на конференции по свободе СМИ.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на прессекретаря российского посольства в Соединенном Королевстве, передает "Европейская правда"

Он отметил, что выдача виз российским дипломатам, направляющимся в командировку, остается одной из проблем нынешних отношений Лондона и Москвы. "Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, который направлялся на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а потом сами же не выдали ему визу, сорвав поездку", — сказал пресс-секретарь.

Дипломат добавил, что ранее такие инциденты случались с США, которые отказывали в визах официальным представителям, которые направлялись на мероприятия ООН.

Глобальная конференция по свободе СМИ проходит в Лондоне 10 и 11 июля. Участие в ней примут делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров и более полутора тысяч журналистов, представителей науки и активистов.

Российским телеканала RT и агентству Sputnik в аккредитации на форум отказали, объяснив это их "активной ролью в распространении дезинформации". Российский МИД потребовал, чтобы Лондон представил конкретные факты, на основании которых было принято такое решение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
визы Великобритания Россия
powered by lun.ua