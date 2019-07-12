США обеспокоены "непропорциональной реакцией" России на события в Грузии

США приветствуют решение руководства России и Грузии с целью стабилизации отношений и призывают Россию возобновить авиасообщение с Грузией

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Соединенные Штаты Америки с тревогой наблюдают за непропорциональной реакцией российского правительства и членов Думы в связи с текущими событиями в Грузии. Мы приветствуем заявления и решения российских и грузинских лидеров, направленные на стабилизацию двусторонних отношений, и призываем Россию возобновить авиасообщение с Грузией в обоих направлениях", - заявил представитель Госдепартамента.

В комментарии также была заключена оценка российской реакции на текущие события в Грузии.

По словам Госдепартамента, иностранные туристы, прибывающие в Грузию со всего мира, чувствуют себя в безопасности и их хорошо встречают. Кроме того, МИД США призывает Россию избегать введения санкций.

Читайте также Туск в Грузии возразил известному тезису Путина об СССР

"Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны и призываем Россию прекратить оккупацию 20 процентов территории Грузии", - заявили в Госдепартаменте США.

О запрете полетов для грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля российские власти сообщили в конце июня.

В Кремле уверяют, что в Грузии существует опасность для россиян, а в Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет продолжаться до момента полного погашения задолженности по аэронавигационного обслуживания.

Напомним, из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты.