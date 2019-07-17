В Болгарии задержали подозреваемого в хакерской атаке на Национальную службу доходов с похищением личных финансовых данных граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

„У нас есть подозреваемый в хакерских атаках, он был задержан вчера днем. Он работает в компании по кибербезопасности. В рамках своих служебных обязанностей он проверяет уязвимость различных компаний с целью предотвращения таких атак", – сказал начальник отдела киберпреступности Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью Явор Колев.

"Изъяты доказательства - ноутбук с его рабочего места, два - из его офиса, один стационарный компьютер, на котором содержатся данные, указывающие на его причастность", - добавил он.

Он пояснил, что проверяются все версии о хакерской атаке на Национальную службу доходов. Колев возразил, что арестован гражданин России, женат на болгарке, как сообщили отдельные СМИ.

Напомним, хакеры похитили тысячи личных финансовых данных болгар и распространили их с российской электронной почты "Яндекс" в результате атаки, предположительно, связанной с приобретением Софией новых истребителей F-16 из Соединенных Штатов.