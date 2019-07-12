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Вильнюсский суд разрешил блокирование пропагандистского Sputnik в Литве

Пятница, 12 июля 2019, 16:53

В пятницу Вильнюсский окружной административный суд принял решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке портала Sputnik, что принадлежит российскому государственному агентству новостей, за нарушение авторских прав.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Суд санкционировал решение", - сказал председатель комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать домен https://sputniknews.lt/ течение пяти дней.

Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT.

Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из инструментов осуществления информационной политики России в стране.

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