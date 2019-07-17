Великобритания выделяет 100 тысяч фунтов на суд по делу MH17

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что страна выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на формирование специального суда в Гааге, который будет судить виновных в сбивании малайзийского боинга MH17.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министра, обнародованном 17 июля на сайте правительства.

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"Пять лет назад произошла страшная трагедия, когда самолет MH17 был сбит над восточной Украиной. 298 невинных людей, в том числе 10 британцев, погибли", - заявил Хант.

Он выразил соболезнования родным и близким всех погибших и заявил о поддержке усилий Объединенной следственной группы и властей Нидерландов по восстановлению справедливости в отношении погибших.

"Вот почему мы вносим финансовый взнос в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в формирование специализированного уголовного суда в Гааге, чтобы помочь обеспечить, чтобы семьи и друзья жертв получили ответы, чтобы виновные в этом ужасном преступлении были привлечены к ответственности", - заявил глава МИД Великобритании.

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Он добавил, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству взять на себя государственную ответственность за сбивание рейса MH17. "Пришло время России в полной мере сотрудничать с обвинением, и в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН предоставить запрашиваемую помощь", - добавил Хант.

19 июня этого года следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.