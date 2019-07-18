Генсек НАТО прокомментировал исключение Турции из программы истребителей F-35

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил роль Турции в альянсе через несколько часов после того, как США официально инициировали процесс ее исключения из программы истребителей F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Столтенберг высказал обеспокоенность из-за исключения Турции.

"Я обеспокоен последствиями этого решения, потому что это означает, что Турция не будет частью программы F-35", - сказал он.

"Это не хорошо; это плохо для всех нас", - добавил генсек.

США объявили, что отстраняют Турцию из программы истребителей F-35 за покупки Анкарой российской системы С-400.

Анкара призвала Вашингтон изменить свое решение, которое, по ее словам, нанесет непоправимый ущерб отношениям между двумя странами.

"Вклад Турции в НАТО гораздо глубже и гораздо шире, чем F-35. Это важно",- заявил Столтенберг, добавив, что международная коалиция в Сирии могла победить "Исламское государство" за вклад Турции.

"Мы использовали базы, инфраструктуру, и Турция сыграла ключевую роль в этой борьбе", - сказал он.

Генсек также заявил, что ни один член НАТО не поднимал вопрос об исключении Турции из программы F-35, "потому что все мы видим, что зависим друг от друга".

Столтенберг подтвердил, что С-400 не может стать частью общей противоракетной обороны НАТО, но в Турции есть самолеты и радары, которые останутся частью системы.