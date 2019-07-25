Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Комитет Сената США на следующей неделе проголосует по санкциям против "Северного потока-2"

ЕС назвал требование Джонсона по Brexit неприемлемым

Парламент Испании во второй раз не избрал премьера, возрос риск перевыборов

В Париже жара побила рекорд 1947 года






Парламент Испании во второй раз не избрал премьера, возрос риск перевыборов

Четверг, 25 июля 2019, 16:48

В четверг парламент Испании не переизбрал председателем правительства лидера социалистов, и.о. премьер-министра Педро Санчеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы, которые могут пройти уже 10 ноября, в четвертый раз за последние годы в Испании.

Во вторник парламент впервые не поддержал кандидатуру Санчеса - за него проголосовали 124 депутата при необходимых 176. При голосовании в четверг Санчесу было достаточно простого большинства голосов.

Социалисты обвиняют левых Podemos в непомерных аппетитах из-за того, что те требуют должность вице-премьера для своего лидера Пабло Иглесиаса и контроль над министерством труда.

Читайте также
Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Испанию из-за загрязненного воздуха

Исполняющий обязанности премьера Педро Санчес заявил, что уступка их требованиям в обмен на поддержку его кандидатуры при голосовании в парламенте означала бы "создание двух правительств" в одном, поскольку социальная и экономическая политика оказалась бы в руках политической силы Пабло Иглесиаса.

Иглесиас хотел, чтобы его партия получила министерские должности пропорционально весу в парламенте (42 места против 123 у социалистов). Партия Санчеса одержала победу на парламентских выборах в апреле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания
powered by lun.ua