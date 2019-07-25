Парламент Испании во второй раз не избрал премьера, возрос риск перевыборов

В четверг парламент Испании не переизбрал председателем правительства лидера социалистов, и.о. премьер-министра Педро Санчеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы, которые могут пройти уже 10 ноября, в четвертый раз за последние годы в Испании.

Во вторник парламент впервые не поддержал кандидатуру Санчеса - за него проголосовали 124 депутата при необходимых 176. При голосовании в четверг Санчесу было достаточно простого большинства голосов.

Социалисты обвиняют левых Podemos в непомерных аппетитах из-за того, что те требуют должность вице-премьера для своего лидера Пабло Иглесиаса и контроль над министерством труда.

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Исполняющий обязанности премьера Педро Санчес заявил, что уступка их требованиям в обмен на поддержку его кандидатуры при голосовании в парламенте означала бы "создание двух правительств" в одном, поскольку социальная и экономическая политика оказалась бы в руках политической силы Пабло Иглесиаса.

Иглесиас хотел, чтобы его партия получила министерские должности пропорционально весу в парламенте (42 места против 123 у социалистов). Партия Санчеса одержала победу на парламентских выборах в апреле.