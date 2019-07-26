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Грузинская валюта лари рекордно обесценилась

Пятница, 26 июля 2019, 13:12

Курс грузинской национальной валюты после стремительного падения в конце июня снова пошел на спад и сейчас достиг отметки в 2,93 лари за доллар.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил бывшую партию власти "Единое национальное движение" в организации беспорядков на митинге в Тбилиси 20-21 июня, возложив на оппозицию ответственность за экономический спад и рекордное обесценивание национальной валюты, пишет Rustavi 2.

 

20 июня в Тбилиси вспыхнули протесты в результате визита в парламент российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Митинг перерос в антиправительственные выступления, правоохранители применили спецсредства. Полиция задержала более 300 человек, 240 пострадали.

Ссылаясь на необходимость защиты российских туристов в Грузии, власти РФ запретили прямые полеты в страну с 8 июля. Российским туроператорам запретили продажу путевок, а правительству поручили эвакуировать россиян на родину.

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По оценке Нацбанка Грузии, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около 200-300 миллионов долларов в течение остального года.

Национальный банк Грузии в конце июня отказался искусственно поддерживать курс лари путем продажи иностранной валюты, несмотря на шок для экономики, вызванный указом президента РФ Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Прокуратура заявляет, что массовые акции протеста в Тбилиси в июне были частью попытки государственного переворота. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, возлагая на него ответственность за действия полиции во время силового разгона.

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