Макрон примет Путина во Франции накануне саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в субботу, что 19 августа, накануне саммита "Большой семерки", примет на юге страны президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Макрон сказал, что встреча с Путиным состоится в его летней резиденции, средневековой крепости Брегансон на французском средиземноморском побережье.

Он отметил, что форт был выбран потому, что он позволяет "работать в изоляции ... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель".

В Кремле заявили российскому агентству "Интерфакс", что "визит Путина во Францию ​​в указанные сроки прорабатывается".

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После переговоров Макрона и Путина Франция 24-26 августа примет саммит лидеров "Большой семерки". Франция в этом году председательствует в G7, в которую также входят Великобритания, Канада, Германия, Италия, Япония и США.

Россию в 2014 году исключили из G8 после того, как она аннексировала украинский Крым.

В конце июня Макрон уже заявлял, что планирует встретиться с Путиным. "Я считаю, что в рамках "Большой семерки" важно, чтобы мы взяли эту инициативу (с Россией) ... для того, чтобы изучить все формы сотрудничества из ключевых тем дестабилизации или конфликта, без наивности, но не закрывая двери", - сказал он в то время.