Конституционный суд Румынии отменил скандальные изменения, ослаблявшие борьбу с коррупцией

Конституционный суд Румынии в понедельник отменил изменения в Уголовный кодекс, внесенные правящими социал-демократами, которые остановили бы много антикоррупционных дел в одной из самых коррумпированных стран Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это уже второй раз Конституционный суд отменил изменения в Уголовный кодекс, внесенные правящей коалицией социал-демократов и их младшим партнером, партией ALDE.

Поправки предусматривали сокращение срока исковой давности некоторых правонарушений. Такой шаг автоматически прекратил бы ряд дел, уменьшил сроки заключения и декриминализировал халатность на рабочем месте.

24 апреля нижняя палата парламента Румынии одобрила изменения в Уголовный кодекс.

В Европейской комиссии критиковали Румынию за отсутствие прогресса в проведении судебной реформы, попытках протолкнуть правовые изменения, которые ослабляют независимость судебной власти, и помочь политикам, обвиненным в коррупции, в частности лидеру Социал-демократической партии Ливиу Драгне.

КС обнародует подробности решение позже в понедельник. Законопроекты возвращаются в парламент, который должен изменить их в соответствии с решением суда.

Венецианская комиссия предварительно рекомендовала полностью отменить эти два законопроекта.

Напомним, в субботу в Бухаресте состоялся массовый протест против халатности и некомпетентности полиции.

Протестующие утверждали, что очевидное небрежное обращение с убийствами показало, что изменения в судебное законодательство ослабили не только антикоррупционные дела, но и способность государства бороться с более широким кругом преступлений.