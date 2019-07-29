Конституционный суд Румынии отменил скандальные изменения, ослаблявшие борьбу с коррупцией
Конституционный суд Румынии в понедельник отменил изменения в Уголовный кодекс, внесенные правящими социал-демократами, которые остановили бы много антикоррупционных дел в одной из самых коррумпированных стран Евросоюза.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Это уже второй раз Конституционный суд отменил изменения в Уголовный кодекс, внесенные правящей коалицией социал-демократов и их младшим партнером, партией ALDE.
Поправки предусматривали сокращение срока исковой давности некоторых правонарушений. Такой шаг автоматически прекратил бы ряд дел, уменьшил сроки заключения и декриминализировал халатность на рабочем месте.
24 апреля нижняя палата парламента Румынии одобрила изменения в Уголовный кодекс.
В Европейской комиссии критиковали Румынию за отсутствие прогресса в проведении судебной реформы, попытках протолкнуть правовые изменения, которые ослабляют независимость судебной власти, и помочь политикам, обвиненным в коррупции, в частности лидеру Социал-демократической партии Ливиу Драгне.
КС обнародует подробности решение позже в понедельник. Законопроекты возвращаются в парламент, который должен изменить их в соответствии с решением суда.
Венецианская комиссия предварительно рекомендовала полностью отменить эти два законопроекта.
Напомним, в субботу в Бухаресте состоялся массовый протест против халатности и некомпетентности полиции.
Протестующие утверждали, что очевидное небрежное обращение с убийствами показало, что изменения в судебное законодательство ослабили не только антикоррупционные дела, но и способность государства бороться с более широким кругом преступлений.