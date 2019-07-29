В США возникла настороженность относительно новой власти Украины – Чалый

В США возникла настороженность относительно новой власти Украины из-за некоторых ее инициатив.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Укринформу" заявил Валерий Чалый, который еще недавно был послом Украины в США.

"Сейчас больше внимания стали обращать не только на форму, но и на подходы новой украинской власти. Если к форме есть большой интерес в США, то после некоторых конкретных шагов появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках. Поэтому задача власти и дипломатии в США - снять эту настороженность", - отметил дипломат.

По его словам, обеспокоенность относительно намерений новой власти возникла в Вашингтон после высказывания, в частности, инициативы о люстрации всех, кто занимал высокие государственные должности за последние пять лет.

"Здесь это фактически восприняли как люстрацию людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена, а не только коррумпированных политиков и чиновников. Думаю, в Соединенных Штатах на это будут смотреть дальше внимательно, потому что здесь хорошо помнят авторитарный режим Януковича и очень настороженно воспринимают безосновательные атаки на тех, кто остановил агрессию России и, по сути, сохранил целостность Украины в трудные времена. В Америке очень хорошо разбираются в этих деталях", - добавил он.

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Для того чтобы снять эту настороженность, необходимы соответствующие действия и сигналы со стороны президента Украины, Верховной рады и правительства, пояснил дипломат.

Президент Владимир Зеленский освободил Чалого от должности посла Украины в США, а по совместительству также в Антигуа и Барбуда и в Тринидаде и Тобаго, указом 19 июля - одновременно с еще десятью послами Украины.