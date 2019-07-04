Папа Римский в четверг встретится с Путиным, будут говорить об Украине

Папа Римский Франциск 4 июля в Ватикане проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", встреча анонсирована на сайте Святого престола.

Путин должен прибыть в Ватикан после полудня. Из Ватикана Путин отправится на встречу с премьер-министром и президентом Италии и примет участие в конференции по итало-российскому диалогу в Министерстве иностранных дел.

Аргентинское агентство Tеlam в прошлом месяце сообщало, что основными темами переговоров станут текущая ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, стороны обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают "раскол" в православном мире.

Это будет вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.

На следующий день после встречи с Путиным Франциск проведет переговоры с руководителями Украинской греко-католической церкви для обсуждения ситуации в Украине. Эта встреча была анонсирована еще в начале мая.