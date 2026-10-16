Премьер-министр Латвии: у Зеленского сейчас есть только один союзник – Европа

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что у президента Владимира Зеленского сейчас есть только один союзник – Европа.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Мы видим, что у Зеленского сейчас есть только один союзник – это, собственно, европейцы", – сказал он.

В то же время Кулбергс предупредил, что значительная часть нынешней напряженности в отношениях с США обусловлена внутренними американскими проблемами в особый период, который, по его словам, нельзя рассматривать как общий показатель состояния отношений.

"Мы также должны понимать, что Соединенные Штаты сейчас приближаются к промежуточным выборам. Настала пора выборов. Это совсем другая атмосфера", – сказал латвийский премьер.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский "не тот человек", с которым Штатам стоит иметь дело, поскольку он якобы не хочет договариваться о завершении войны.

Его комментарии стали продолжением серии критики в адрес Зеленского, в частности о том, что "Украине пора выбрать нового лидера".

После недавних комментариев Трампа Зеленский заявил о готовности организовать президентские выборы в Украине, если кремлевский правитель Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Также на днях Зеленский выразил сожаление, что "Украина теряет сильного партнера".