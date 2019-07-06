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В польском городе взорвался газ в жилом доме: 3 погибших

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В польском городе взорвался газ в жилом доме: 3 погибших

Суббота, 6 июля 2019, 17:33

В польском городе Бытом в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Пожарная служба получила сообщение о возможном взрыве газа в четырехэтажном доме примерно в 13:00, взрыв произошел на первом этаже.

 

На место прибыли четырнадцать команд пожарной службы, также задействована поисково-спасательная группа с собаками. Пожар уже взяли под контроль

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва погибли три человека, а еще четыре пострадали. Из дома эвакуированы 17 жителей.

"Взрыв был настолько мощныйї, что повредил окна в доме напротив на той же улице. Также в результате взрыва произошел пожар, который потушили. Сейчас проходит ликвидация дыма, и продолжаются поиски. 17 человек покинули здание, четверо из них забрали в больницу. К сожалению, еще три человека погибли", - сообщила пресс-секретарь пожарной службы.

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