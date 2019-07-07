В Греции началось голосование на досрочных парламентских выборах

Греки идут на избирательные участки в воскресенье, чтобы выбрать новый парламент на досрочных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министерство внутренних дел заявило, что в стране открылось 21 778 избирательных участков. Завершится голосование в 7:00 вечера.

Избирать депутатов будут 9 903 864 зарегистрированных избирателя, из которых 519 227 - в возрасте от 17 до 21 года.

Граждане Греции, проживающие за рубежом, не могут голосовать на всеобщих выборах из страны, в которой находятся.

Досрочные выборы объявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.

Оппозиционная партия "Новая демократия" уверенно лидировала в предвыборных опросах накануне выборов.