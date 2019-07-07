ЕС "крайне обеспокоен" ядерным шагом Ирана, согласует действия с РФ и Китаем

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заявила, что ЕС "чрезвычайно обеспокоен" решением Ирана превысить лимит на обогащение урана, установленный ядерным соглашением 2015 года.

Как передает "Европейская правда", об этом рассказал брюссельский корреспондент The Wall Street Journal Лоуренс Норман в своем Twitter.

Могерини согласовала свое заявление с Францией, Великобританией и Германией, отметил он.

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ЕС призвал Иран отозвать свои решения, которые "подрывают" ядерное соглашение, и заявил, что рассмотрит следующие шаги вместе с Китаем и РФ.

7 июля Иран заявил, что начнет обогащать уран выше концентрации 3,67%, и предупредил о дополнительном отходе от соблюдения соглашения через 60 дней, не уточнив о каком именно шаге идет речь.