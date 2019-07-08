Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз предоставит Украине 500 млн евро помощи, но только при выполнении условий

Зеленский верит в интеграцию Украины в ЕС за один год

ЕС выделяет 10 миллионов евро на поддержку Донбасса

Вице-премьер по евроинтеграции: Гройсман вычеркнул меня из числа участников саммита






Правительство Швеции планирует запретить пластиковые стаканчики

Понедельник, 8 июля 2019, 18:19

Правительство Швеции рассмотрит вопрос о запрете на пластиковые стаканчики и контейнеры для пищевых продуктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swedish Radio.

Правящие социал-демократы и партия "Зеленых" договорились с партией "Центр" и либеральными партиями о начале правительственного обсуждения запрета.

"Сейчас мы опережаем директиву ЕС по пластику и изучаем, можно ли запретить пластиковые стаканчики, а также можно ли запретить контейнеры для пищевых продуктов для одноразового использования", - сказала министр охраны окружающей среды Изабелла Лёвин.

Министр добавила, что пластиковые изделия должны быть заменены другими материалами, например, из бумаги.

Правительство рассмотрит такие варианты, как требование, чтобы рестораны и магазины упаковывали продукты в контейнеры, принесенные покупателями.

Запрет ЕС на одноразовые предметы, такие как пластиковые столовые приборы и пластиковые тарелки, должен быть введен в действие в 2021 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция
powered by lun.ua