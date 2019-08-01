Германия ограничит возврат НДС для граждан из-за пределов ЕС

Правительство Германии планирует запретить гражданам стран, не являющихся членами ЕС, возвращать на таможенных пунктах налог на добавленную стоимость с покупок на сумму менее 50 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Такое решение, которое еще должен одобрить парламент, в среду приняло правительство Германии. Это означает, что граждане смогут вернуть НДС с товаров, только если они будут стоить 50 евро и больше.

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Сегодня граждане стран, не являющихся членами ЕС, могут вернуть НДС (взимается в размере 19% с большинства товаров в Германии) на таможенных постах, представляя экспортную квитанцию ​​магазина.

Многие швейцарцы делают покупки в Германии, поскольку цены там ниже, чем в их стране. Особенно большие очереди на границе возникают на выходных.

Правительственный план в значительной степени направлен на уменьшение заторов на границе со Швейцарией, которая не является членом ЕС, и облегчение нагрузки на немецких таможенников.

Ожидается, что немецкий Бундестаг проголосует за решение осенью.